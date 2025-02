Movieplayer.it - John Malkovich spiega i rifiuti a Marvel prima de I Fantastici 4: "Tu non mi paghi, io non lavoro"

non ha rifiutato le numerose offerte da parte diper ragioni artistiche, il vero motivo sarebbero state le offerte economiche insoddisfacenti.comparirà nell'atteso reboot I4: Primi Passi in un ruolo misterioso. Questa è lavolta nell'MCU per il divo nonostante i numerosi tentativi di corteggiamento da parte dipuntualmente respinti. Il motivo? Le pessime condizioni contrattuali. "Il motivo per cui non ho fatto filmd'ora non aveva nulla a che fare con considerazioni artistiche di sorta", ha dettoa GQ. "Non mi sono piaciuti affatto gli accordi che mi avevano proposto." L'attore ha poi specificato: "Questi film sono piuttosto estenuanti da realizzare. Se vuoi farmi restare appeso a una gru davanti a .