Joao Felix | C’è tantissima delusione avevo voglia di giocare la Champions con il Milan…

di Redazione: «C’èdilacon il Milan.» Le parole del giocatore rossoneroNel post partita di Milan-Feyenoord, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto. Il talento portoghese ha commentato così la gara che è costata l’eliminazione diLeague. Queste le sue dichiarazioni:«Come ha detto Ibra ci siamo ammazzati da soli. Stavamo controllando la partita e stavamo per fare il secondo gol, loro non ci avevano mai creato pericoli. Dopo l’espulsione è stata una gara diversa».«C’è tantatantadilacon il Milan, invece sono state solo due partite. Dobbiamo lavorare per non commettere più gli stessi errori».«Ora abbiamo la Coppa Italia, due partite per arrivare in finale e in campionato dobbiamo finire tra le prime quattro.