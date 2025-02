.com - Jesina / Animali: “atteggiamento per screditare chi assicura la disponibilità del Carotti”

Leggi su .com

La precisazione del vice Sindaco in risposta alla protesta ed alle affermazioni di ‘degrado assoluto’ avanzate dai dirigenti e squadra leoncellaJESI, 19 febbraio 2025 – Le proteste e le affermazioni avanzate nella giornata di ieri dai dirigenti e dalla squadra della(rileggi qui.) alla ripresa degli allenamenti circa le condizioni della struttura di Viale Cavallotti, ed in particolare dell’antistadio, sono state oggetto di precisazione da parte del vice Sindaco di Jesi Samueleche ha respinto al mittente ogni accusa e precisato come “la chiusura del campo verde dello Stadioper i giorni 18 e 19 Febbraio è stata disposta e comunicata immediatamente dopo un sopralluogo effettuato il giorno 18 di prima mattina. Ciò a causa delle condizioni precarie in cui versa il manto erboso, nonostante il ripristino effettuato dai custodi.