Oasport.it - Jasmine Paolini saluta Dubai con un problema alla caviglia: Kenin avanza ai quarti

Leggi su Oasport.it

Incassa una pesante sconfittache nell’incontro valevole per gli ottavi di finale del WTA 1000 diperde 6-4 6-0 contro Sofiain poco più di un’ora ed esce dal campo con unche, molto probabilmente, le impedirà di continuare il suo cammino nel torneo di doppio con Sara Errani.Il primo parziale registra l’inizio difficile della giocatrice italiana che nel primo game salva due palle break e nel quinto perde il servizio in un game nel quale conduceva 40-30. La giocatrice statunitense denota una maggior pesantezza di pe approfitta del ritmo decisamente blando di un’avversaria che paga dazio ad un gran numero di errori nei colpi da fondo per imporsi nel palleggio. Nel finale la numero quattro del mondo tenta di alzare l’intensità del suo gioco anche se non riesce a produrre i risultati sperati perché si salva nel nono gioco con un ace e un diritto vincente prima di capitolare nel decimo game consegnando il setrivale.