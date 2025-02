Oasport.it - Jasmine Paolini perde posizioni e punti nel ranking WTA. Ma ora la priorità è il problema fisico

ha rimediato un infortunio nel corso degli ottavi di finale del torneo WTA 1000 di Dubai. Dopo aver perso il primo set per 6-4 contro la statunitense Sofia Kenin, l’azzurra cercava una pronta reazione già nel game d’apertura del secondo parziale. In svantaggio per 0-30 sul suo turno di battuta, la toscana si è impuntata con il piede destro in uno spostamento verso sinistra e si è accasciata sul cemento emiratino. La nostra portacolori ha emesso un forte urlo di dolore, naturale conseguenza dell’intenso dolore accusato alla caviglia destra.La Campionessa Olimpica di doppio è rimasta a terra per alcuni minuti e ha ricevuto il supporto del fisioterapista, con le mani in testa e qualche lacrima che le solcava il volto. La finalista di Wimbledon e Roland Garros si è poi rialzata sulle proprie gambe e ha camminato verso la panchina, ricevendo il trattamento medico.