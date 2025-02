Oasport.it - Jannik Sinner attaccato dalla stampa tedesca: “Si è allenato durante la squalifica”. Il video con Lehecka

Leggi su Oasport.it

era stato pesantementealla vigilia della finale degli ultimi Australian Open, dominata contro il beniamino teutonico Alexander Zverev. Das Bild, uno dei quotidiani di riferimento in Germania, aveva titolato duramente “Zverev in finale contro lo Scandalo” e poi aveva proseguito con “la finale degli Australian Open è coperta da un’ombra di doping“.Nell’articolo a firma di Sebastian Kayser si metteva in dubbio il diritto del numero 1 del mondo di giocare: “Il fatto stesso che gli sia permesso di giocare a Melbourne e di difendere il suo titolo è insolito, qualcosa che non accadrebbe in altri sport visti i suoi precedenti. Nonostante sia risultato positivo a due test,ha potuto continuare a giocare senza essereto e ha persino vinto gli US Open, il suo secondo titolo del Grande Slam nel 2024 dopo quello di Melbourne“.