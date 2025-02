Panorama.it - Jair Bolsonaro denunciato per tentato golpe

La Procura generale del Brasile, per mezzo del procuratore generale Paulo Gonet, ha depositato presso la Corte suprema federale del Paese una denuncia contro l'ex presidente, accusandolo di averun colpo di stato per restare al potere dopo le elezioni del 2022, che videro trionfare il suo avversario Luiz Inácio Lula da Silva (Lula). Sono 34 in totale le persone accusate di aver preso parte al supposto.La decisione della Procura generale brasiliana arriva 3 mesi dopo la fine delle indagini svolte dalla polizia federale, che aveva poi lasciato alla Procura l’analisi delle prove trovate e il compito di decidere se rinviare a giudizio gli accusati o chiedere l’archiviazione.Spetta ora alla Corte suprema brasiliana decidere dell’eventuale arresto die del suo rinvio a giudizio per