Fanpage.it - Jack Nicholson in pubblico dopo due anni di assenza, l’apparizione al Saturday Night Live poi l’assedio dei fan

Leggi su Fanpage.it

è comparso alla serata per i 50delsenza mai apparire in. L'attore, che ha presentato l'esibizione di Adam Sandler, è stato accolto dai fan all'uscita dal suo albergo di New York, in fila per chiedere un autografo.