Italiani meno sedentari ma ancora disuguaglianze per accesso a sport

ROMA (ITALPRESS) -Il legame tra, salute, prevenzione e qualità della vita è stato al centro della terza edizione del Forum Osservatorio Valore, evento organizzato da The European House – Ambrosetti (TEHA) presso la Sala Autorità dello Stadio Olimpico di Roma. Un appuntamento che si è confermato come il principale punto di riferimento per il confronto tra istituzioni e imprese del settoreivo, con l’obiettivo comune di rilanciare e rinnovare la cultura del movimento e di valorizzare il ruolo dellonello sviluppo economico del Paese. Diversi dati evidenziano come le persone fisicamente attive abbiano una propensione al fumo inferiore del -12% rispetto ai, al consumo abituale di alcol inferiore del -2%, al consumo abituale di frutta e verdura del +42% e di carni bianche del +37%.