Screenworld.it - Italia Shore 2 sarà più trash e piccante di prima, ma chi sono i nuovi concorrenti?

Leggi su Screenworld.it

Dopo il grande successo dellastagione,torna per una seconda edizione ancora più esplosiva. Il reality show prodotto da Fremantle riprende la sua formula vincente e accoglie un cast variegato in una lussuosa villa sulla costa laziale. Il mix di volti noti e nuove personalità promette dinamiche avvincenti e momenti di puro intrattenimento, il tutto condito da feste sfrenate e inevitabili tensioni.Il cast della nuova stagione è composto da dodici protagonisti. Tra i veterani ritroviamo: La Giss (Gilda), 23 anni, che si presenta come: “Diva presso se stessa“, Spadino (Samuele) cuoco e maître a Roma, Emi 24 anni ballerina, Drago (Mattia) il ventunenne milanese campione di boxe, Skino (Francesco) ballerino di Roma, Marcolino (Piermarco) calciatore di Anzio e, per concludere, Swamy la PR delle discoteche di Napoli.