Quotidiano.net - Italgas: Paolo Gallo all'Ansa Forum su energia e digitalizzazione del gas

Dalle sfide del gas nel settore dell'all'acquisizione di 2i Rete che creerà il primo operatore europeo per la distribuzione del gas: sono due dei temi sul tappeto dell'incontro '' che vedrà ospite dell'l'amministratore delegato di. Tra i temi su cui si focalizzerà l'incontro ci sono gli impegni nelladei 155 chilometri della rete di distribuzione del gas della società, l'uso dell'Intelligenza Artificiale per la gestione dei flussi, la possibilità di trasportare anche il biometano e gli obiettivi ambientali previsti per il 2030 e 2050. Ilsarà trasmesso alle 12 su.it e sui canali social Facebook e Linkedin dell'agenzia.