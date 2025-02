Ilgiorno.it - Istruttori contabili per la Provincia

Ladi Monza e Brianza segnala due procedure concorsuali aperte, per profili a tempo pieno e indeterminato per la formazione di un elenco idonei all’assunzione nel ruolo di istruttore contabile e per la formazione di un elenco idonei all’assunzione nel ruolo di istruttore amministrativo. È possibile candidarsi fino al 13 marzo. Info su bit.ly/provMBconcorsi.