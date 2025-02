Bergamonews.it - Isolotto di Ponte San Pietro, via alla riqualifica da 1 milione e 750mila euro

San. Il futuro dell’diSanè sempre più roseo.e verde; è ufficialmente aperto il cantiere per lazione dell’area naturalistica del comune capoluogo dell’Isola Bergamasca; argomento che per anni ha acceso numerosi dibattiti nella vita amministrativa e sociale del paese.Un investimento non indifferente (si parla di un costo complessivo di circa un, dei qualistanziati dal Comune e 1da Regione Lombardia) che porteràrealizzazione di un ‘Parco agricolo, naturalistico e ricreativo nell’area verde‘, come specifica il progetto esecutivo.Circa tre anni fa era stato già fatto un primo passo per la salvaguardia di una zona che, per un lungo periodo, era rimasta sotto la lente di ingrandimento per quanto riguarda mal frequentazioni, degrado e vincoli urbanistici impossibilitanti: esattamente il 23 aprile 2022 è stata inaugurata la passerella ciclopedonale sul torrente Quisa, in grado di collegare le aree verdi di Curno, Treviolo eSan