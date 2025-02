Agi.it - "Irrispettoso". Lookman non ha preso per niente bene le critiche di Gasperini

AGI - È arrivata su Instagram la risposta di Ademola, attaccante dell'Atalanta, al suo allenatore, Gian Piero, che lo aveva accusato di aver deciso autonomamente di tirare il rigore contro il Bruges nel ritorno dei playoff di Champions League. L'errore dal dischetto del calciatore avrebbe contribuito all'eliminazione della squadra orobica. “Mi rattrista dover scrivere questo comunicato in un giorno come questo, soprattutto per quello che abbiamo realizzato insieme come squadra e come città. Esseredi mira in questo modo non solo mi ferisce, ma è anche molto, soprattutto per il faticoso lavoro e l'impegno che ho sempre messo ogni giorno per portare il mio contributo al successo del club e dei fantastici tifosi bergamaschi". Parole dure, quelle di, che aggiunge: "A dire il vero ho dovuto affrontare momenti difficili durante il mio soggiorno qui.