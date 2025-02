Panorama.it - iPhone 16e. Ecco tutte le caratteristiche del nuovo smartphone Apple

Adesso è ufficiale. Oggiha annunciato l'uscita del16e. Prestazioni veloci, utilizzo dell’Intelligenza artificiale e un’autonomia straordinaria sono gli ingredienti di questo gioiellino tecnologico. Ma a colpire questa volta è soprattutto il rapporto qualità/prezzo. L’azienda californiana ha reso noto che l’16e sarà disponibile in due colori opachi: nero e bianco, a cui sarà possibile abbinare custodie colorate. I modelli disponibili sono da 128 GB, 256 GB e 512 GB. Potrà essere preordinato a partire da venerdì 21 febbraio. Mentre sarà disponibile alla vendita dal 28 febbraio.16e sarà in grado di unire lepiù amate della lineacon la “velocità e potenza del chip A 18 di ultima generazione e un innovativo sistema con fotocamera due in uno” ha dichiarato Kaiann Drance, figura di spicco del Marketing dell’azienda.