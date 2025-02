Ilfattoquotidiano.it - “Io e sua madre abbiamo lasciato Olly pascolare nelle praterie che si è scelto da solo, in totale libertà”: dopo la vittoria esce allo scoperto il padre avvocato

Prima, durante elaal Festival di Sanremo 2025(vero nome Federico Olivieri) ha sempre ringraziato pubblicamente i suoi genitori,magistrato, per avergli consentito di essere libero ed esprimersi al meglio, sempre. Lasciandolo anche libero di sbagliare. I risultati si sono visti. Il cantautore è educato, laureato, determinato a far sempre al suo meglio.DiPiù Tv ha intercettato ildell’artista, Mario Olivieri: “Mio figlio a Sanremo mi è piaciuto tantissimo sia per la canzone, che ha reso merito alla sua sensibilità, sia per l’educazione e il garbo che ha dimostrato: nella prima serata ha stretto la mano a Carlo Conti, a Gerry Scotti e ad Antonella Clerici proprio come gli è stato insegnato da me e da sua, in casa, ma anche sui campi da rugby, che ha frequentato a lungo.