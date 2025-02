Internews24.com - Inzaghi, pantoli rotti in Juve Inter: ecco il vero motivo, aveva urlato quelle parole – VIDEO

Leggi su Internews24.com

di Redazione, i pantaloni aperti infanno il giro del web, macos’è successo per dav, qui ilHanno fatto il giro del web i pantaloni ‘squarciati’ di Simonein. L’emittente Dazn sui propri canali social ha spiegato così quello che è successo in occasione del derby d’Italia.è ????????????? ??Nemmeno i pantaloni ??????? ?? ?????? ??? @DavideBernardi6Bordocam #è disponibile ora su #DAZN! ? pic.twitter.com/aJawN8jimT— DAZN Italia (@DAZNIT) February 18, 2025DOPO– «Molto più rispetto al solitosi piega sulle ginocchia per cercare di mandare il giusto messaggio proprio fisicamente, a livello di prossemica: ma per i suoi pantaloni parte un conto alla rovescia.