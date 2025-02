Internews24.com - Inzaghi e la statistica impietosa: la sua Inter ha preso metà dei gol in questo lasso di tempo

di Redazionespalle al muro: il tecnico dell’in difficoltà in una. L’allenatore nerazzurro paga a caro prezzo le reti subite nei finali di garae l’soffrono le fasi finali di partita. Il tecnico nerazzurro e la sua squadra pagano a un prezzo carissimo i finali di gara, come dimostrato anche dal match con la Juventus.Un numero su tutti: su 28 reti incassate dai nerazzurri in tutte le competizioni, esattamente la(14) sono arrivate dal 70? in avanti. Secondo il Corsport, si tratta di un chiaro segnale sul fatto che la lucidità viene meno nel finale di gara, rappresentando un pericoloso trend da invertire in vista del finale di stagione e che si lega a un altro tema importante, ossia alla necessità di non potersi permettere di sprecare così tante occasioni in area altruiDalla rete siglata da Messias nella prima giornata fino a quello di Conceiçao l’altra sera.