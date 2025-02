Novaratoday.it - Intossicazione da monossido in un agriturismo: in 10 finiscono in camera iperbarica

Leggi su Novaratoday.it

In 10 sono finiti inper una gravedadi carbonio.É successo domenica 16 febbraio in undi Casale Monferrato: in 10 sono stati trasportati negli ospedali di Vercelli e Casale e da lì sono stati poi portati alla casa di cura Habilita I.