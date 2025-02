Secoloditalia.it - Intesa Sanpaolo promuove Fincantieri: “Scenario favorevole”

Gli analisti dihanno alzato il target price dia 10,20 euro da 5,60 euro precedente, aggiornando il rating a “buy” da “hold”, rivalutando il potenziale della società nei settori crocieristico e navale. Le azioni disono su del 4,6% a 9,02 euro, per una capitalizzazione di mercato di 2,91 miliardi di euro. Il titolo è salito del 20% negli ultimi cinque giorni e di oltre il 130% nell’ultimo anno.Come spiega, il mercato delle navi da crociera, colpito duramente dalla pandemia, è in ripresa e sta accelerando, sia in termini di volumi che di prezzi. Talesi rendeper. In particolare, la società può beneficiare della crescita della spesa per la difesa negli Usa e della necessità di rinnovare la flotta navale europea.