Tpi.it - Intesa Sanpaolo ha superato gli 80 miliardi di euro di valore di Borsa

Leggi su Tpi.it

Carlo Messina, Ceo di, è intervenuto alla XXIII Giornata della Fondazione Compagnia di San Paolo dal titolo “Persone e Comunità al centro. Equità, innovazione e sviluppo nel Nord Ovest, in un orizzonte nazionale e internazionale”, in cui è stato presentato il prossimo Piano Strategico dell’Ente filantropico torinese.Nel corso del suo intervento, Messina ha sottolineato la profonda sintonia di intenti che lega l’operato della Banca a quello delle sue Fondazioni azioniste, che ne facilita la capacità di creazione di. Successivamente ha evidenziato come proprio in quei frangentiabbia raggiunto il suo record diin, 80di: un momento simbolico di condivisione di un successo raggiunto grazie alle 100.000 persone che lavorano nella Banca ma soprattutto grazie ad azionisti stabili che garantiscono serenità al management e con i quali c’è piena condivisione di valori e di tensione a obiettivi comuni.