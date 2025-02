Intervista a Thuram | Facile giocare nell’Inter Lautaro…

Leggi su Ilnerazzurro.it

Uno dei giocatori più importanti dell’Inter, ovvero Marcus, ha parlato in una lungarilasciata a Cronache di Spogliatoio, toccando molti argomenti, come il rapporto con il suo padre Lilian, al suo inserimento nella rosa nerazzurra ed altri temi. L’attaccante francese viene da giorni complicati: dopo l’infortunio patito contro la Fiorentina, ha recuperato all’ultimo percontro la Juventus, ma mostrando una condizione fisica molto approssimativa. Ecco le parole più importanti dell’di: “Mio padre è stato durissimo con me”Nel corso della lungaa Cronache di Spogliatoio, l’attaccante francese dell’Inter ha parlato in primis del suo rapporto con il padre Lilian, ed ecco le sue parole riportate da FcInter1908: “Io guardo tutte le partite con mio padre, dopo le partite ogni volta le devo rivedere con lui per capire quando ho fatto bene e quando male.