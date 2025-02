Chietitoday.it - Interventi di cataratta fermi da mesi al Renzetti, si mobilita anche il sindaco Paolini

Leggi su Chietitoday.it

“Pensavo che lavorare in silenzio per risolvere i problemi della nostra sanità fosse la cosa giusta, ma fino ad oggi non è servito visto che i problemi ad Oculistica permangono e i soldi per ristrutturare l'Utic non ancora escono fuori.Filippoha un limite”. È un