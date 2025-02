Anteprima24.it - Interdittive antimafia, emessi altri due provvedimenti

Tempo di lettura: < 1 minutoProsegue l’intensa attività di prevenzione, svolta dalla Prefettura con il supporto delle Forze dell’ordine e della Divisione Investigativa. Nella giornata odierna, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha adottato due ulteriorinei confronti di altrettante ditte, operanti nei settori edile e della ristorazione con sede nei comuni di Marano e Acerra. La mirata azione messa in campo presso la Prefettura sta contribuendo in modo significativo, si legge in una nota, a contrastare la contaminazione dell'”economia legale” ad opera dei sodalizi malavitosi radicati sul territorio, alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, alla tutela della libera concorrenza fra le imprese e ad assicurare il buon andamento della Pubblica Amministrazione.