Inter-news.it - Inter, sogno Scudetto e Champions League: scelte cruciali in vista

Leggi su Inter-news.it

L’è momentaneamente l’unica squadra a competere su tutti i fronti. Serie A,e Coppa Italia sono alla portata dei nerazzurri. Quali sono le sue possibilità di successo?REALTÀ – L’è in un momento cruciale della stagione. I nerazzurri possono seriamente ambire allo, andare in finale die conquistare la Coppa Italia. Queste competizioni richiedono un livello di concentrazione alto ed un dispendio di energie notevole. In campionato l’deve fare i conti con delle dirette concorrenti che hanno speso tanto nello scorso mercato estivo ma anche nell’ultima finestra di gennaio per il mercato di riparazione. Basti pensare la Juventus ha speso quasi 200 milioni di euro sul mercato, il Napoli 150 milioni di euro, il Milan 121 milioni, l’Atalanta 104 milioni di euro.