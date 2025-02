Inter-news.it - Inter, reazione post-Juventus! Un diktat per lo scudetto – TS

L’oggi farà il suo secondo allenamento ad Appiano Gentile dopo la sconfitta contro la. Si cerca lae si segue unper loper Tuttosport.– Che all’di Champions League i cali di tensione non li abbia mai vissuti è vero, così come come l’di Champions League non ha mai sottovalutato le avversarie o pensato di farlo. Nemmeno con Stella Rossa o Slavia Praga, squadre meno dotate dei nerazzurri. Simone Inzaghi alla ripresaha il compito di trovare nuovi stimoli, i giocatori ne hanno bisogno e lo ha testimoniato Henrikh Mkhitaryan con le sue parole. Il comportamento di dirigenza e allenatore non è cambiato al primo allenamento di Appiano Gentile: discorso alla squadra, presenza di Giuseppe Marotta e colleghi, sessione svolta e appuntamento al giorno successivo.