Inter-news.it - Inter, quanti punti persi negli ultimi 20 minuti! Gli episodi – CdS

Leggi su Inter-news.it

L’ha perso troppi20delle partite che ha giocato in questa stagione. L’analisi del problema per il Corriere dello Sport.– Sulle 28 reti subite dall’in stagione la metà addirittura, ossia 14, è arrivata20delle partite. La lucidità viene meno nei finali e questo film si ripete in maniera preoccupante in diversi casi. L’ultimo caso è stato quello contro la Juventus, dove il gol di Francisco Conceicao è stato segnato proprio a quindicidal triplice fischio. Ci sono comunquepiuttosto eclatanti e il Corriere dello Sport li ricorda perfettamente. Uno è-Milan di Supercoppa: due gol concessi all’80’ e al 94?, prima a Tammy Abraham poi a Christian Pulisic.SOLUZIONE – La questione non riguarda il livello della partita o tantomeno la difficoltà del match e dell’avversario da affrontare.