Inter occhio ai diffidati | in 3 rischiano di saltare il Napoli

. Il campionato italiano ha avviato il countdown per la sfida Scudetto: domenica 2 marzo,si giocheranno un pezzo di tricolore. Ma prima dell’appuntamento allo stadio Maradona, le due squadre dovranno affrontare rispettivamente le due gare casalinghe contro Como e Genoa. Un turnomedio da attenzionare, anche per via della presenza di tree a rischio squalifica.: Barella, Bastoni e Mkhitaryan a rischioLa sconfitta contro la Juventus allo Stadium ha confermato il periodo sottotono dei nerazzurri di Simone Inzaghi. Una mancata occasione per il sorpasso in classifica dei diretti rivali al titolo di Campione d’Italia, rimandando tutto alle giornate successive, tra cui proprio lo scontro diretto:.Ma sia i partenopei che i nerazzurri dovranno tenere alta l’attenzione nel turno che precede la sfida del 2 marzo.