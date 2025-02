Tvplay.it - Inter, non solo Sucic: sarà rivoluzione a centrocampo

Leggi su Tvplay.it

L’vara la. L’acquisto dirappresentail primo passo: Marotta segue un altro talento.Sabato contro il Genoa proverà a rilanciarsi, in modo tale da mettere alle spalle il passo falso compiuto a Torino e ricominciare a dare battaglia al Napoli capolista. L’, in ogni caso, non intende sottovalutare o sminuire gli errori alla base della sconfitta patita per mano della Juventus: Simone Inzaghi, in questi giorni, ha tenuto a rapporto la squadra invitandola a concentrarsi esclusivamente sul lavoro e ad evitare ulteriori proclami pubblici. La dirigenza, dal canto suo, si è invece attivata al fine di individuare i prossimi colpi da concretizzare per risolvere le criticità emerse in questi mesi., non– TvPlay.