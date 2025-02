Sport.quotidiano.net - Inter, Marotta ad Appiano Gentile per dare la scossa

Dopo il giorno di riposo concesso da Inzaghi (foto), l’è tornata ieri al lavoro adper preparare la sfida di sabato sera col Genoa (Thuram e Carlos Augusto hanno lavorato a parte), gara nella quale i nerazzurri sono chiamati a tornare alla vittoria dopo il ko di Torino con la Juventus. Concetti ribaditi anche dal presidente, che è salito adper incontrare squadra e allenatore prima della seduta pomeridiana. Niente toni forti, ma un modo per mostrare il sostegno della dirigenza al gruppo in un momento non facile. Che in casaci siano alcune cose che non girano per il verso giusto, del resto, è evidente, come la condizione poco brillante di Dimarco e Mkhitaryan, per non parlare di quella di Calhanoglu, che vive una stagione a singhiozzo: il turco si era fermato due volte in autunno, e altre due a inizio anno, prima per un problema all’adduttore nel derby di Supercoppa e poi per un guaio al polpaccio, abbastanza per non permettergli mai di trovare la migliore condizione, come le ultime gare hanno ampiamente dimostrato tra derby, Fiorentina e Juventus, sfide nelle quali il regista è apparso la brutta copia del costruttore di gioco della scorsa stagione.