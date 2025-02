Inter-news.it - Inter-Genoa, Vieira perde un attaccante! Rischia il forfait

Leggi su Inter-news.it

Il, prossimo avversario dell’, ha giocato e vinto nel posticipo contro il Venezia. Un giocatore è uscito per infortunio, si tratta di unche ha accusato un problema al flessore, e difficilmentel’avrà a disposizione per il match di San Siro.LE SUE CONDIZIONI – Brutte notizie per Patrickin vista della sfida contro l’. Il, reduce dalla vittoria nel posticipo contro il Venezia,di dover fare a meno di Vitinha, uscito anzitempo a causa di un problema muscolare. L’portoghese ha accusato un fastidio al flessore e difficilmente sarà a disposizione per il match di San Siro in programma sabato 22 febbraio alle 20:45. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il classe 2000 verrà sottoposto a esami strumentali nei prossimi giorni per stabilire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.