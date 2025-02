Internews24.com - Inter Genoa, occhio ai diffidati in vista del Napoli! Inzaghi dovrà gestirli così…

Leggi su Internews24.com

di Redazioneaiindelcosì. Le ultime indel match di sabato seraPrima della grande sfida di campionato contro il, che varrà un pezzo di Scudetto, Simonee l’dovranno prima sfidare ila San Siro, nella gara in programma sabato sera. Come riporta la Gazzetta dello Sport il tecnicofare attenzione a treindella gara del Maradona, ovvero Bastoni, Barella e Mkhitaryan.- «Sarà curioso, però capire comeproverà a gestire i tre giocatoriindella sfida ad Antonio Conte: a Bastoni e Mkhitaryan si è infatti aggiunto Barella. Di solito il tecnico nerazzurro ha sempre evitato di ragionare facendo riposare un calciatore in diffida, ma in questo caso i giocatori sono tre di cui due nello stesso reparto di centrocampo.