Internews24.com - Inter Genoa, colpo di scena Inzaghi: liquida il big, ecco chi giocherà con Lautaro

Leggi su Internews24.com

di Redazionediper Simone, potrebbere un big in attacco,chi è il favorito per giocare con con Lautaro Martinez Smaltita la dolorosa sconfitta contro la Juve, per Simoneè tempo di tornare a lavoro.è infatti la prossima partita in programma e per l’occasione – come riportato da La Gazzetta dello Sport – al fianco di Lautaro (qualora Thuram non dovesse recuperare) Correa potrebbe prendere il posto di Taremi. Un breve passaggio:– «Da capire, in caso di forfait di Thuram, su chi sceglierà di puntaresabato contro il. Dopo il flop di Taremi, non è escluso che possa avere una chance da titolare Correa vicino a Lautaro. Ma è ancora presto,ha tempo per pensarci. E soprattutto, per capire se Thuram tornerà finalmente a correre in modo naturale: è la priorità, il resto arriva di conseguenza.