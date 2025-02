Inter-news.it - Inter-Genoa, Bisseck può assolvere una funzione per Inzaghi. Opzione concreta!

è una sfida valida per la ventiseiesima giornata di Serie A 2024-2025. Per l’occasione, Yannpunta a una maglia da titolare.IL PUNTO –si disputerà sabato 22 febbraio alle ore 20:45 allo Stadio San Siro. I nerazzurri arrivano al match con l’obbligo di non perdere ulteriore distacco sul Napoli capolista, ora a +2 dopo l’ultimo turno di campionato, prima dello scontro diretto della successiva giornata di Serie A. I meneghini dovranno però fronteggiare una compagine, come quella ligure, che si sta ben disimpegnando con Patrick Vieira alla sua guida. Tenendo conto dell’esigenza di gestire al meglio i propri uomini, il tecnico nerazzurro Simonepotrebbe decidere di puntare su Yanndal primo minuto, con Benjamin Pavard che riposerebbe in vista dei prossimi impegni.