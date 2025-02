Ilrestodelcarlino.it - Intelligenza artificiale. Negozianti e studenti: "Ormai è dappertutto"

Bologna, 19 febbraio 2025 – Cosa ne pensano i bolognesi dell’? "Ma cuslè ’sta roba qui?", esclama ironico Italo Corazza, titolare di uno storico negozio di riparazione di televisori e radio in via Belle Arti. La sua risposta, tra il curioso e il diffidente, è la sintesi del pensiero di molti che, pur avendone sentito parlare, non sanno bene di cosa si tratti. Eppure, Bologna è un punto di riferimento per l’in Italia: ospita il Tecnopolo, il supercomputer Leonardo e il Cineca, con l’ambizione di diventare uno dei principali poli europei per i big data e l’AI (artificial intelligence). Volenti o nolenti, questa tecnologia sta cambiando le nostre vite, dal lavoro all’istruzione, fino alla medicina. C’è chi l’AI la utilizza quotidianamente, come Allegra Fenucci, studentessa di farmacia: "La uso per tutto, anche per trovare ricette.