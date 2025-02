Secoloditalia.it - Intelligenza artificiale, Butti: “Il governo ha investito un miliardo. Lavoriamo alla digitalizzazione del Paese”

Leggi su Secoloditalia.it

Sulle intelligenze artificiali “l’Italia ha progetti rilevanti, tra cui Colosseum di iGenius, Velvet di Almawave e Vitruvian-1 di ASC27. Si tratta di modelli italiani e addestrati in strutture italiane”. È quanto affermato dal sottosegretario all’innovazione Alessiodurante un’intervista a Il Giornale sulle IA e la loro influenza sul mercato.“DeepSeek ha dimostrato che si può sviluppare una Ia avanzata con costi di addestramento contenuti e maggiore efficienza energetica” ha spiegato, anche se “probabilmente i costi sono stati comunque superiori a quelli dichiarati”, ma si tratta comunque di un passo importante nel campo dell’. “DeepSeek non rende inutili gli investimenti statunitensi, ma dimostra che modelli più leggeri possono competere con quelli più grandi” ha ricordato il sottosegretario, che ha poi evidenziato come lo sviluppo delle intelligenze artificiali non riguardi esclusivamente “la potenza di calcolo”, ma anche l’efficienza e l’adattabilità dello strumento.