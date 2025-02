Quifinanza.it - Intel spicca il volo: Broadcom e TSMC interessate a spartirsi le attività

Leggi su Quifinanza.it

torna a far parlare di sé a Wall Street, dove ha messo a segno ieri un poderoso rialzo del 16%, in risposta alle voci che parlano di uno spezzatino.e la taiwanese, stando a quanto scrive il Wall Street Journal, sarebberoa rilevare alcunedel colosso dei chip.Lo spezzatinoStando a quanto scrive il Wsj, citando persone che hanno familiarità con la questione,potrebbe prendere in considerazione un’operazione per il segmento di progettazione e marketing dei chip, mentre Taiwan Semiconductor sarebbe interessata a una partecipazione o al controllo completo delle fabbriche di semiconduttori. Le società non avrebbero ancora presentato offerte e le trattative sarebbero ancora in gran parte informali.Le voci che mettonoal centro di possibili transazioni di finanza straordinaria non sono nuove.