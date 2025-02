Oasport.it - Insinuazioni da Francia e Germania sugli allenamenti a Doha di Sinner: nessuna regola infranta

Vedere il male dove non c’è. Tra i tratti caratteristici della vicenda “Clostebol” con Jannikprotagonista, vi è quello della “caccia alle streghe“. La doppia positività alla sostanza citata del pusterese nei test antidoping a Indian Wells dell’anno scorso ha avuto un epilogo. Dopo che in primo gradoera stato scagionato da tutte le accuse, si è giunti a un accordo tra l’altoatesino e la WADA con tre mesi di squalifica per responsabilità oggettiva del giocatore italiano rispetto all’agire del suo staff.Agenzia Mondiale dell’antidoping che ha ridimensionato molto le proprie pretese, vista la richiesta iniziale di 1-2 anni per la quale aveva fatto ricorso al TAS. La World Anti-Doping Agency, tuttavia, ha fatto sapere di aver preso atto sia che questo caso fosse lontano anni luce dal doping che unico nel proprio genere.