Lanazione.it - Inseguimento rocambolesco, arrestato un ragazzo di 20 anni e denunciato un minorenne

Siena, 19 febbraio 2025 – La polizia di Stato haper resistenza a pubblico ufficiale dopo unundi 20che è statoinsieme al presunto complice,, per ricettazione. I due giovani sono stati trovati dagli agenti a bordo di un’auto rubata la mattina a Grosseto, parcheggiata vicino agli impianti sportivi di Cerchiaia a Siena. Dentro all’auto anche cinque coltelli da cucina con lama di 20 centrimetri. Tutto è accaduto nel pomeriggio del 13 febbraio scorso. Gli agenti hanno notato un’autovettura in sosta segnalata come sospetta perché usata da probabili autori di furti. La sala operativa ha fatto intervenire sul posto altre due volanti presenti sul territorio per procedere a un controllo approfondito. Mentre si avvicinavano all’auto i poliziotti hanno notato due giovani che, saliti a bordo, sono ripartiti in direzione Strada Massetana Romana.