Quotidiano.net - Inps: obbligo contributi previdenziali per influencer e creator digitali

Leggi su Quotidiano.net

Anche ii di contenuti diitali(, youtuber, podcaster ecc.) hanno l'di versare ie di pensare alla propria pensione. Lo ricorda l'con una circolare nella quale chiarisce quale sia l'inquadramento per ogni figura a seconda del tipo di lavoro che svolge. La circolare riguarda l'inquadramento previdenziale evo deii di contenuti(DCC), un settore in rapida evoluzione che coinvolge soprattutto i giovani e fornisce linee guida chiare e pratiche per facilitare la gestione degli obblighi fiscali evi legati a queste nuove professioni. L'obiettivo della circolare - si legge in una nota - "è quello di adattare le normative esistenti alle specifiche esigenze delle professioni legate all'economia digitale, che spesso sfuggono a schemi consolidati.