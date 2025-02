Inps | Assegno unico universale 2024 raggiunge 198 miliardi di euro

Quotidiano.net - Inps: Assegno unico universale 2024 raggiunge 19,8 miliardi di euro

Nel, l'ha erogato alle famiglie un totale di 19,8diper l'(Auu), una cifra in aumento rispetto ai 18,2del 2023 e ai 13,2del 2022. I dati emergono dall'aggiornamento del relativo Osservatorio statistico. Sono stati quasi 6,4 milioni (6.365.693) i nuclei familiari che hanno ricevuto l'nel, per un totale di 10,1 milioni (10.088.598) figli beneficiari. Riguardo al mese di dicembre, l'importo medio per figlio, comprensivo delle maggiorazioni applicabili, si attesta su 172. Gli importi variano: si va da circa 57per chi non presenta Isee o supera la soglia massima (45.574,96per il) a 222per la classe di Isee minima (17.090,61per il).