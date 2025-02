Juventusnews24.com - Infortunio Renato Veiga, il difensore costretto al cambio dopo 10? in PSV Juve: ecco cosa è successo e le condizioni del bianconero

di RedazionentusNews24, il difensore bianconero sostituito dopo 10 minuti in PSV Juve: tutti i dettagli e le condizioni

Notizia pesantissima per la Juventus: dopo solo 10 minuti di PSV Juve, Renato Veiga è stato costretto a lasciare il campo a pochi minuti dal fischio d'inizio a seguito di un contrasto con un giocatore olandese. Il difensore portoghese ha subito capito che non sarebbe riuscito a proseguire il match di Champions League.

Si è alzato dalla panchina Cambiaso che ha preso il posto di Veiga senza riscaldamento: il bianconero ex Chelsea si toccava la caviglia su cui ha già avuto problemi in passato.