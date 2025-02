Juventusnews24.com - Infortunio Renato Veiga, era il più gasato nel prepartita di PSV Juve: il retroscena prima del cambio forzato

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ilpochi minutidel: ecco cosa aveva fatto in PSVPochi minutidell’in PSVera uno dei pochi giocatori sorridenti tra i bianconeri come raccontato dal bordocampista di Prime Video.PAROLE – «ha sorriso per tutta la canzone della Champions e poi ha urlato The Champions. Un urlo che si è sentito fin dalla panchina. Durante la foto di squadra tutti molti seri mentreera felicissimo con un sorriso a 32 denti».Leggi suntusnews24.com