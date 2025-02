Juventusnews24.com - Infortunio Douglas Luiz, retroscena dalla Continassa: il brasiliano ci ha provato ma… Cosa è successo

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24: il centrocampistaci hama.dopo la rifinitura di ieriL’edizione odierna del Corriere dello Sport è tornata a parlare di, centrocampista della Juventus che non è stato convocato da Thiago Motta per la sfida di questa sera in Champions League contro il Psv.Come si apprende dal quotidiano ilnelle scorse ore nell’allenamento della vigilia ha fatto di tutto per strappare la convocazione per stasera ma dopo la rifinitura si è nuovamente arreso. Se ne riparlerà.Leggi su Juventusnews24.com