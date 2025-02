Internews24.com - Infortunio Carlos Augusto, ieri allenamento differenziato: le ultime sulle sue condizioni

«Non solo Thuram a parte. Alla ripresa di Inzaghi non ha potuto contare neppure su Carlos Augusto, che contro la Juventus ha rimediato una forte contusione al polpaccio. Il difensore va considerato a rischio per la sfida di sabato a San Siro: da capire quanto velocemente si riassorbirà l'edema, in linea teorica c'è sufficiente margine perché possa farcela. Inzaghi si trova dentro l'ultima settimana senza impegni infrasettimanali, almeno fino alla sosta in programma a marzo. Ecco perché sfrutterà questi giorni per far svolgere ai suoi giocatori un lavoro atletico intenso, diverso dal solito.