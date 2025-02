Ilrestodelcarlino.it - Infermiera aggredita, per la prima volta ad Ascoli l’Asl la risarcisce

, 19 febbraio 2025 – Per lain Italia un'azienda sanitaria è stata riconosciuta in parte responsabile di un'aggressione in ospedale. E' questo il pronunciamento della Corte di appello di Ancona del 13 febbraio scorso che ha stabilito un risarcimento del danno morale soggettivo e di un danno biologico, per un totale di oltre 22mila euro, a favore di unanel 2017 mentre lavorava al triage del pronto soccorso dell'Ospedale diPiceno. "È lasentenza in Italia e noi speriamo possa fare scuola affinché tutte le aziende sanitarie adottino adeguate misure contro le aggressioni al personale sanitario, un fenomeno purtroppo in costante aumento”. È il commento del segretario nazionale Nursind, Andrea Bottega. Sferra un pugno ad un’del Santa Maria, denunciata una donna di 46 anni Sull', nel luglio di 8 anni fa, si era scatenata la furia di una paziente in attesa di visita, circa un'oradell'inizio del servizio di vigilanza notturna.