Feedpress.me - Incubo stalker per la tennista Emma Raducanu a Dubai. La 22enne in lacrime dopo essere stata presa di mira da un uomo

Torna l’per labritannica, gia vittima in passato delle attenzioni morbose di qualche fan e vittima in questi giorni adi un’altra vicenda inquietante. Durante il torneo Wta 1000 in corso nella città degli Eti ladida «unche ha mostrato un comportamento ossessivo" nei suoi confronti, avvicinandola lunedì scorso.