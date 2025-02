Liberoquotidiano.it - Incubo Dea, l'Atalanta crollo in casa: il Bruges travolge Gasperini 3 a1

Dopo il Milan anche l'è fuori dalla Champions League. La serata daper il calcio italiano si chiude al Gewiss Stadium di Bergamo con la squadra nerazzurra allenata da Gianpieroche viene sconfitta nettamente dalper 3-1. Un ko pesantissimo, con tre gol incassati nel primo tempo ad opera di Talbi (autore di una doppietta) e di Jutgla. Non è bastato alla Dea un gol di Lookman in avvio di ripresa, l'attaccante nigeriano ha poi sbagliato anche un rigore. Una eliminazione certo figlia anche del clamoroso torto subito in Belgio, con un rigore dubbio che ha dato la vittoria ai padroni di. Stasera l'è stata costretta a prestare il fianco nel primo tempo ai contropiedi avversari, pagando a carissimo prezzo una serie di disattenzioni. Il cuore non è bastato ai nerazzurri per scalare una montagna che era diventata insormontabile.