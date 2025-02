Liberoquotidiano.it - "Incontro con Putin probabilmente a fine mese": l'annuncio di Putin

Il presidente Trump è tornato a parlare delle trattative per porreal conflitto in Ucraina: "l'con il presidente russo" ha detto il tycoon dicendosi fiducioso dopo i colloqui di Riyad, "andati molto bene". Bacchettata all'Ucraina, "non avrebbe mai dovuto iniziare la guerra". Trump è intervenuto anche sul tema dei dazi, annunciando che ne imporrà sulle auto straniere intorno al 25%". Inoltre Trump ed Elon Musk hanno rilasciato un'intervista congiunta a Fox News, che è andata in onda in prima seratanegli Stati Uniti. I due si sono scambiati complimenti e il tycoon si è riferito a Musk dendolo "un leader". L'imprenditore ha invece sostenuto che Trump "è stato attaccato ingiustamente dai media. "E' davvero scandaloso" ha detto Musk.