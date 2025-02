Tvzap.it - Incidente tremendo, la vittima e l’auto rinvenuti solo ore dopo lo schianto: cosa è successo

Leggi su Tvzap.it

Unmortale ha sconvolto la tranquilla notte del 18 febbraio, lungo la Superstrada per Bazzano, causando la morte di un uomo di 64 anni, originario dell’Aquila. La dinamica dell’, avvenuto sulla SS17 ter, è stata successivamente ricostruita dalle forze dell’ordine, ma non mancano i dubbi e le domande riguardo i soccorsi e la tempestività degli interventi.Leggi anche: Terremoto in Italia poco fa, la terra continua a tremare: la situazioneLeggi anche: Scomparsi nel nulla due influencer italiani: familiari in ansia,succedeLa dinamica dell’, laoreloIl tragicoè avvenuto nella tarda serata, ma inizialmente sembrava che l’impatto fosse stato registrato all’alba. A fare luce sulla vicenda sono stati i rilievi delle forze dell’ordine, che hanno appurato che il 64enne,Ivan Ferrari, alla guida della sua auto, ha perso il controllo del veicolo, uscendo fuori strada e finendo in un luogo nascosto da una collinetta, a pochi passi da un distributore di benzina.